ВитаДизайн
0.0
Рейтинг

ВитаДизайн

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Тобольская, 8
ТК "Подземный переход"
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Травматология, реабилитация после спортивных травм, массаж, мануальная терапия, кишечный диализ (очищение организма).

Врачи работающие в клинике
Шматалюк Виталий Васильевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шматалюк Виталий Васильевич

Физиотерапевт
Стаж 41 год
Физиотерапевт
Стаж 41 год
Карпенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Никонов Андрей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никонов Андрей Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 42 года
Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 42 года
