ВитаДизайн
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Травматология, реабилитация после спортивных травм, массаж, мануальная терапия, кишечный диализ (очищение организма).
Направления медицинского центра:
- Травматология
- Реабилитация после спортивных травм
- Массаж
- Мануальная терапия
- Кишечный диализ (очищение организма)
ООО "Клиника "ВитаДизайн".
Лицензия ЛО-25-01-001681.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в ТК "Подземный переход".
Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год
Стаж 31 год
Стаж 42 года
