- Главная
- Все клиники
- Витадент
Витадент
В клинике 7 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Компания на рынке стоматологических услуг Владивостока работает более 19 лет.
В воскресенье компания работает по предварительной записи.
Стоимость:
- Первичный осмотр терапевта (консультация) - 100 руб.;
- Консультация имплантолога и ортодонта - 300 руб.;
- Консультация детского стоматолога - 200 руб.
Услуги:
- Терапевтическая стоматология;
- Хирургическая стоматология;
- Ортопедическая стоматология;
- Ортодонтия;
- Пародонтология;
- Имплантология;
- Протезирование на имплантах;
- Детская стоматология;
- Отбеливание зубов системой ZOOM;
- Зуботехническая лаборатория.
ООО "Витадент".
Лицензия ЛО-25-01-002531.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре