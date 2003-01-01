  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Витадент
Витадент
7.0
Рейтинг

Витадент

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Овчинникова, 10
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бондаренко Оксана Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бондаренко Оксана Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасимов Дмитрий Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Герасимов Дмитрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гареева Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гареева Анна Петровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шакур Владимир Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шакур Владимир Федорович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белорыбкина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белорыбкина Елена Анатольевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Снегур Дмитрий
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снегур Дмитрий

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
Все клиники