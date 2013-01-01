  1. Главная
Виктория
0.0
Рейтинг

Виктория

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Краева, 8А
2-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Ткачук Роман Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачук Роман Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

