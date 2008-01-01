- Главная
Веста
В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Услуги клиники:
- терапия,
- ортопедия,
- рентгенография зубов,
- профессиональная гигиена полости рта.
Первичный оcмотр (консультация) 300 рублей.
ООО "Веста".
Лицензия ЛО-25-01-000543.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
