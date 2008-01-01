  1. Главная
Веста
0.0
Рейтинг

Веста

В клинике 3 врача
Адреса
пр-т Народный, 49
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Савченко Кирилл Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Кирилл Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Михно Татьяна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михно Татьяна Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Главный врач
Стаж 21 год
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Главный врач
Стаж 21 год
Пономаревский Борис Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаревский Борис Борисович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
