Вериншен
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Лечение, протезирование, удаление зубов.
Первичный осмотр - 350 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000184.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Вериншен".
Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
