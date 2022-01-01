Услуги:

Выравнивание прикуса и устранение эстетических недостатков с помощью керамических виниров последнего поколения из лейцитной стеклокерамики "E.max" по технологии компьютерного производства;

Индивидуальный подход и комплексное лечение;

Сложные случаи;

Имплантация;

Гибкие протезы;

Безметаловая керамика, металлокерамика по технологии селективного лазерного плавления 3D принтер.

Специалисты: хирург, терапевт, ортопед, пародонолог.

Консультация - бесплатно.

Основное направление в работе клиники - протезирование (восстановление) утраченных зубов. Применяются зубосохраняющие технологии, протезирование без обточки зубов, особое внимание уделяется подготовке - лечение с использованием высокоточных ультразвуковых инструментов швейцарской фирмы EMS, что позволяет избежать таких осложнений как киста, гранулема, удаление зуба, а также дорогостоящих процедур связанных с имплантацией.

А также: лечение десен (пародонтология), гигиена, отбеливание, имплантация, рентген-диагностика на компьютерном визиографе.

Лицензия ЛО-25-01-000644.

