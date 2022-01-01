  1. Главная
Вера
5.9
Рейтинг

Вера

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Народный, 11
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Основное направление в работе - протезирование зубов, восстановление эстетики керамическими винирами по технологии "церек 3D", лечение, отбеливание, имплантация, мягкие протезы и многое другое из современной стоматологии.

Врачи работающие в клинике
Непомнящих Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
