Основное направление в работе - протезирование зубов, восстановление эстетики керамическими винирами по технологии "церек 3D", лечение, отбеливание, имплантация, мягкие протезы и многое другое из современной стоматологии.
Услуги:
- Выравнивание прикуса и устранение эстетических недостатков с помощью керамических виниров последнего поколения из лейцитной стеклокерамики "E.max" по технологии компьютерного производства;
- Индивидуальный подход и комплексное лечение;
- Сложные случаи;
- Имплантация;
- Гибкие протезы;
- Безметаловая керамика, металлокерамика по технологии селективного лазерного плавления 3D принтер.
Специалисты: хирург, терапевт, ортопед, пародонолог.
Консультация - бесплатно.
Основное направление в работе клиники - протезирование (восстановление) утраченных зубов. Применяются зубосохраняющие технологии, протезирование без обточки зубов, особое внимание уделяется подготовке - лечение с использованием высокоточных ультразвуковых инструментов швейцарской фирмы EMS, что позволяет избежать таких осложнений как киста, гранулема, удаление зуба, а также дорогостоящих процедур связанных с имплантацией.
А также: лечение десен (пародонтология), гигиена, отбеливание, имплантация, рентген-диагностика на компьютерном визиографе.
Лицензия ЛО-25-01-000644.
