Ваш Доктор
7.4
Рейтинг

Ваш Доктор

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Луговая, 50
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
7.8
6
отзывов

Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толстопятова Евгения Борисовна
6.0
0
отзывов

Толстопятова Евгения Борисовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

