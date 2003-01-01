- Главная
- Все клиники
- Ваш доктор
Ваш доктор
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Возможен вызов врача на дом. Скорая помощь.
Врачи ведут прием как в кабинете клиники, так и с выездом на дом пациента. Стоимость приема с выездом на дом от 3000 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Доступен вызов на дом