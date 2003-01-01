  1. Главная
Ваш доктор
0.0
Рейтинг

Ваш доктор

В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Коммунаров, 36
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Возможен вызов врача на дом. Скорая помощь.

Врачи работающие в клинике
Копылова Людмила Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Копылова Людмила Михайловна

Терапевт
Стаж 20 лет
Терапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом

