- Главная
- Все клиники
- Варикоза нет
Варикоза нет
В клинике 3 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Диагностика и лечение варикозной болезни и ее осложнениями с помощью современных медицинских технологий.
Стоимость:
- Прием врача хирурга-флеболога + УЗИ - 1800 рублей;
- Прием врача терапевта - 1200 рублей;
- Склеротерапия вен нижних конечностей - от 4000 рублей;
- Лазерное лечение варикоза: ЭВЛК 1 ствола - 43900, ЭВЛК 2-х стволов - 79900.
ООО "Грани ДВ".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре