Варикоза нет
1.6
Рейтинг

Варикоза нет

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Борисенко, 40
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 47 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Диагностика и лечение варикозной болезни и ее осложнениями с помощью современных медицинских технологий.

Врачи работающие в клинике
Шаповалова Анна Геннадьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
49
отзывов

Шаповалова Анна Геннадьевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Записаться на приём
Шкарбанов Альберт Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шкарбанов Альберт Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 19 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борисенко Марина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисенко Марина Игоревна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

