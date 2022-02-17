  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Университетская клиника
Университетская клиника
6.2
Рейтинг

Университетская клиника

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Русская, 59Е
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 56 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Тарасенко Александр Юрьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
72
отзыва

Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорян Ованнес Мнацаканович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Свиньин Андрей Валерьевич
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Свиньин Андрей Валерьевич

Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж 21 год
Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петренко Максим Андреевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Петренко Максим Андреевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бубнов Олег Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бубнов Олег Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гречинская Оксана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гречинская Оксана Евгеньевна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 2 года
Диетолог, Эндокринолог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гривков Лев Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гривков Лев Анатольевич

Онколог, Хирург
Стаж 20 лет
Онколог, Хирург
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лагодный Борис Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лагодный Борис Михайлович

Акушер-гинеколог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 25 лет
Акушер-гинеколог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лозинский Евгений Юльевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лозинский Евгений Юльевич

Терапевт
Стаж 56 лет / Кандидат медицинских наук
Терапевт
Стаж 56 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники