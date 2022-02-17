- Главная
- Все клиники
- Университетская клиника
Университетская клиника
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
Во Владивостоке открылся многопрофильный медицинский центр «Университетская клиника». Он расположен в новом здании общей площадью более 7 тысяч кв. м, в котором реализованы современные архитектурные решения, обеспечивающие наилучшие условия для работы медицинского персонала и комфорта пациентов.
«Университетская клиника» – это медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
В структуру центра входят консультативная поликлиника, современный диагностический комплекс (отделения лучевой, функциональной, лабораторной и эндоскопической диагностики), круглосуточный и дневной стационары, инновационный операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии.
Наличие мультидисциплинарной команды, комплексный подход к оценке состояния больных, возможность привлечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи лучших специалистов, в том числе из других регионов Российской Федерации, позволит обеспечить высокое качество диагностики и лечения при различных заболеваниях.
Миссия медицинского центра «Университетская клиника»: постоянная забота о здоровье пациентов, основанная на новых знаниях, научных достижениях и высоком профессионализме.
ООО "Эвентус".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Новости:
Многопрофильный медицинский центр "Университетская клиника" открылся во Владивостоке.