Ультрадент
5.9
Рейтинг

Ультрадент

В клинике 11 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Толстого, 41В
ТЦ "Толстого"
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 58 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стоматология
ул. Борисенко, 4
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 58 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Многопрофильный медицинский центр.

Врачи работающие в клинике
Петрук Иван Викторович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Петрук Иван Викторович

Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Горлов Роман Александрович
10
Рейтинг
40
отзывов

Горлов Роман Александрович

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Принимает детей
Прудников Александр Александрович
7.1
Рейтинг
8
отзывов

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Принимает детей
Югай Юрий Вячеславович
6.9
Рейтинг
3
отзыва

Югай Юрий Вячеславович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Крохалева Анна Борисовна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Крохалева Анна Борисовна

Стоматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Сайкина Валентина Яковлевна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Сайкина Валентина Яковлевна

Зубной врач
Стаж 43 года
Лиходина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Лиходина Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 34 года
Еремина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Еремина Елена Анатольевна

Зубной врач
Стаж 19 лет
Панченко Геннадий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Панченко Геннадий Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Япарова Ольга Петровна
5.7
Рейтинг
1
отзыв

Япарова Ольга Петровна

Зубной врач
Стаж 37 лет
Серебренникова Валентина Викторовна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Серебренникова Валентина Викторовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Принимает детей

