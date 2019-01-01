Поликлиника

Специализируется на проведении медицинского освидетельствования на право ношения оружия, на право управления транспортными средствами, экспертизе профпригодности.

В поликлинике на Толстого ведут прием офтальмолог, ЛОР-врач, гинеколог, уролог, врач общей практики, невролог, мануальный терапевт, проф патолог, травматолог-ортопед, физиотерапевт. Центр оснащен УЗИ-аппаратом экспертного уровня, а также рентген диагностикой и собственной лабораторией с новым оборудованием.

Оснащенный современным оборудованием физиокабинет принимает пациентов со всего города.

Стоматология "УЛЬТРАДЕНТ"

На сегодняшний день стоматология "УЛЬТРАДЕНТ" — одна из ведущих стоматологических клиник Владивостока. За годы работы многие пациенты оценили качество услуг и профессионализм специалистов. Современное оборудование и новые технологии лечения и восстановления зубов позволяют врачам стоматологической клиники гарантировать качество и результат лечения. Имплантация или протезирование зубов проводятся за минимальный срок.

Современная стоматологическая клиника, соответствующая все мировым стандартам стоматология во Владивостоке.

Центр предоставляет абсолютные гарантии на качество своей работы:

на лечение и протезирование - 1 год;

имплантацию зубов — 10 лет.

Лучший диагностический центр февраля 2020 года по мнению пользователей VL.ru.

Лучшая многопрофильная клиника октября 2020 года по мнению пользователей VL.ru.

Лучшая многопрофильная клиника июня 2019 года по мнению пользователей VL.ru.

Лучший диагностический центр апреля, июля и сентября 2019 года по мнению пользователей VL.ru.

Филиал находится в ТЦ "Толстого".