  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ухо, горло, нос
Ухо, горло, нос
2.0
Рейтинг

Ухо, горло, нос

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Народный, 53
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лор-клиника, специализирующаяся на диагностике и лечении лор-заболеваний.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Павлуш Дмитрий Георгиевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Павлуш Дмитрий Георгиевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абарок Евгения Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абарок Евгения Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники