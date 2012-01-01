- Главная
- Все клиники
- Ухо, горло, нос
Ухо, горло, нос
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лор-клиника, специализирующаяся на диагностике и лечении лор-заболеваний.
Для пенсионеров скидка 10% на стоимость приёма.
ООО "Юмед".
Лицензия ЛО-25-01-002347.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач второй категории
Стаж 31 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре