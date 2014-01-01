4, 5, 6 января работа на выходных с 9:00 до 14:00.

Первичный прием-осмотр от 100 рублей, консультации бесплатные.

Терапия, общая стоматология:

Лечение кариеса и его осложнений;

Гигиеническая чистка зубов.

Хирургия:

Операции в полости рта.

Имплантология:

Направление в стоматологии, позволяющее восстанавливать отсутствующие зубы.

Эстетическая стоматология:

Реставрация разрушенных зубов;

Восстановление утраченного зуба без хирургического вмешательства;

Отбеливание зубов;

Установка керамических вкладок.

Ортопедическая стоматология:

Протезирование металлокерамикой и сталью;

Съемные зубные протезы, в том числе «мягкие».

Детская стоматология.

Лицензия ЛО-25-01-000628.

