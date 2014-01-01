- Главная
Тридент
В клинике 14 врачей
Адреса
Информация
Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.
4, 5, 6 января работа на выходных с 9:00 до 14:00.
Первичный прием-осмотр от 100 рублей, консультации бесплатные.
Терапия, общая стоматология:
- Лечение кариеса и его осложнений;
- Гигиеническая чистка зубов.
Хирургия:
- Операции в полости рта.
Имплантология:
- Направление в стоматологии, позволяющее восстанавливать отсутствующие зубы.
Эстетическая стоматология:
- Реставрация разрушенных зубов;
- Восстановление утраченного зуба без хирургического вмешательства;
- Отбеливание зубов;
- Установка керамических вкладок.
Ортопедическая стоматология:
- Протезирование металлокерамикой и сталью;
- Съемные зубные протезы, в том числе «мягкие».
Детская стоматология.
Лицензия ЛО-25-01-000628.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
