  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Тридент
Тридент
3.1
Рейтинг

Тридент

В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Калинина, 283А
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Овидько Юлия Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Овидько Юлия Васильевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Гвоздев Кирилл Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гвоздев Кирилл Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ведюн Юлия Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ведюн Юлия Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Подкаура Наталья Витальевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Подкаура Наталья Витальевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новиченко Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новиченко Светлана Викторовна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончарова Ирина Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Ирина Аркадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пятайкин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пятайкин Сергей Владимирович

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 31 год
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Анастасия Владимировна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 17 лет
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Струченко Наталия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Струченко Наталия Геннадьевна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 33 года
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурнина Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурнина Дарья Викторовна

Зубной техник
Стаж 15 лет
Зубной техник
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Латарцева Раиса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латарцева Раиса Григорьевна

Зубной техник
Стаж 49 лет
Зубной техник
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шахманова Елена Яхвовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахманова Елена Яхвовна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щевлякова Оксана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щевлякова Оксана Петровна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники