ТАФИ-Диагностика
5.7
Рейтинг

ТАФИ-Диагностика

В клинике 5 врачей
Адреса
Центральная лаборатория
ул. Садовая, 25Б
1-й этаж
c 7:30 до 19:30. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 35 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 16:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 35 минут
Забор биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Доктор-ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", 5-й, 7-й этажи
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Забор биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Забор биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 11
Информация

Лабораторный комплекс.

Врачи работающие в клинике
Малков Владимир Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Малков Владимир Александрович

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцева Инесса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Инесса Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воротникова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воротникова Наталья Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Астахова Анжелика Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астахова Анжелика Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

