"ТАФИ-Диагностика" - это лабораторный комплекс мирового уровня, уже более 13 лет успешно специализирующийся в решении вопросов лабораторной диагностики. Лаборатория обслуживает детское и взрослое население, оказывает услуги лечебно-профилактическим учреждениям Дальнего Востока, имеет оснащённые отделения во Владивостоке, а также в Хабаровске и Биробиджане.

Количество выполняемых тестов в "ТАФИ-Диагностика" составляет более 700. В их число входят биохимические исследования, клинические анализы крови и мочи, аллергодиагностика (групповые и индивидуальные аллергены, тест на пищевую непереносимость), исследование иммунного статуса (методом проточной цитометрии), аутоиммунные заболевания, онкомаркеры, маркёры остеопороза, молекулярно-генетическая диагностика вирусных гепатитов и урогенитальных инфекций (методом ПЦР в режиме реального времени), определение риска врождённой патологии плода и многое другое.

Время выполнения анализов в лаборатории "ТАФИ-Диагностика" составляет от нескольких часов до нескольких дней. В лаборатории работают высококвалифицированные врачи, прошедшие усовершенствования и специальную подготовку по клинико-лабораторным методам исследования и имеющие большой опыт работы на современном лабораторном оборудовании. Установленное в МЦ "ТАФИ-диагностика" оборудование и технология производственного процесса позволяют проводить исследования в автоматическом режиме, практически, исключая вероятность ошибки вследствие "человеческого фактора".

Деятельность "ТАФИ-Диагностика" осуществляется в строгом соответствии с нормами и правилами, которые регламентируются законодательными документами. Компания ежегодно и успешно участвует в проведении Внешней Оценки качества, представленной Федеральной системой и Международным контролем, подтверждая достоверность и высокое качество выполняемых исследований. Высокая аналитическая чувствительность оборудования и используемых реагентов, оперативность получения результатов, их достоверность обеспечивают врачу возможность ранней точной диагностики и выбор правильного лечения.

Лицензия ЛО-25-01-002873.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

ООО Медицинская лаборатория "ТАФИ-Диагностика".

Филиал находится в БЦ "Family park".