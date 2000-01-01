  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Святая Мария
Святая Мария
3.6
Рейтинг

Святая Мария

В клинике 23 врача
Адреса
Клиника женского здоровья
ул. Кирова, 66
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Клиника репродукции
ул. Героев Варяга, 4А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Медицинский центр ЭКО и эндоскопической хирургии в гинекологии.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Беликов Владимир Александрович
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Беликов Владимир Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Телегина Марина Игоревна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Телегина Марина Игоревна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петракова Марина Юрьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петракова Марина Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нечитайло Ирина Игоревна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Нечитайло Ирина Игоревна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голицына Стелла Анатольевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Голицына Стелла Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Третьякова Анна Сергеевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Третьякова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зотова Юлия Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Зотова Юлия Николаевна

Эндокринолог
Стаж 11 лет
Эндокринолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондратовский Павел Максимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 24 года
Гематолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полукаров Иван Валерьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Полукаров Иван Валерьевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевчук Сергей Иванович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шевчук Сергей Иванович

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жданова Дарья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Жданова Дарья Александровна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьяченко Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дьяченко Елена Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лежнина Анна Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лежнина Анна Валерьевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Латышева Анна Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Латышева Анна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткач Виктор Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ткач Виктор Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нерадько Анастасия Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нерадько Анастасия Владиславовна

Эмбриолог
Стаж 5 лет
Эмбриолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корнейко Мария Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корнейко Мария Константиновна

Эмбриолог
Стаж не указан
Эмбриолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельникова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николаенко Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаенко Ольга Михайловна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беликова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беликова Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Урбановская Евгения Сергеевна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Урбановская Евгения Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ремез Владимир Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стрельцова Вера Львовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стрельцова Вера Львовна

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники