Медицинский центр ЭКО и эндоскопической хирургии в гинекологии.
Возможность лечения по полису ОМС - ЭКО и оперативное лечение ВМП.
Основное направление клиники - лечение бесплодия. Акушеры-гинекологи проводят консультацию по вопросам профилактики заболеваний женских половых органов, контрацепции, планирования семьи и подготовки к беременности.
В центре выполняют все вспомогательные методики реконструкции человека – ЭКО и перенос эмбрионов, ИКСИ, криоконсервацию ооцитов, спермы, эмбрионов, индукцию овуляции, контроль фолликулогенеза.
Центр ЭКО проводит различные виды обследований и диагностик:
- видеокольпоскопия;
- ультразвуковые исследования: женских половых органов, молочных желез, желчного пузыря, мочевого пузыря, печени, почек, щитовидной железы, УЗИ внутриутробного плода, фолликулометрия;
- обследования на заболевания передающиеся половым путем;
- обследования на токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирус герпеса;
- гормональное обследование;
- гистероскопия;
- спермограмма.
Оперативное лечение гинекологических проблем. Программы наблюдения беременности. Для ведения беременных в Центре существует несколько видов программ, из которых женщина может выбрать ту, которая ей наиболее подходит.
ООО "Святая Мария".
