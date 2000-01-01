Возможность лечения по полису ОМС - ЭКО и оперативное лечение ВМП.

Основное направление клиники - лечение бесплодия. Акушеры-гинекологи проводят консультацию по вопросам профилактики заболеваний женских половых органов, контрацепции, планирования семьи и подготовки к беременности.

В центре выполняют все вспомогательные методики реконструкции человека – ЭКО и перенос эмбрионов, ИКСИ, криоконсервацию ооцитов, спермы, эмбрионов, индукцию овуляции, контроль фолликулогенеза.

Центр ЭКО проводит различные виды обследований и диагностик:

видеокольпоскопия;

ультразвуковые исследования: женских половых органов, молочных желез, желчного пузыря, мочевого пузыря, печени, почек, щитовидной железы, УЗИ внутриутробного плода, фолликулометрия;

обследования на заболевания передающиеся половым путем;

обследования на токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирус герпеса;

гормональное обследование;

гистероскопия;

спермограмма.

Оперативное лечение гинекологических проблем. Программы наблюдения беременности. Для ведения беременных в Центре существует несколько видов программ, из которых женщина может выбрать ту, которая ей наиболее подходит.

ООО "Святая Мария".

