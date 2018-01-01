- Главная
Светоч
Лечебно-консультативная глазная клиника.
Услуги клиники:
- консультация офтальмолога,
- диагностика и лечение заболеваний глаз,
- компьютерное определение остроты зрения,
- подбор очков и контактных линз,
- прием взрослых и детей,
- мед. комиссии для детей.
Мед. комиссии проводятся только врачом офтальмологом.
ООО "Окулес".
Лицензия ЛО-25-01-003027.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей