Светоч
0.0
Рейтинг

Светоч

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Калинина, 33
c 11:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 17:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Приём доктора
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Лечебно-консультативная глазная клиника.

Врачи работающие в клинике
Киселева Ольга Николаевна
5.5
Рейтинг
4
отзыва

Киселева Ольга Николаевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей

