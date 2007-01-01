  1. Главная
СВ-лик
0.0
Рейтинг

СВ-лик

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Сахалинская, 48
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение и протезирование зубов.

Врачи работающие в клинике
Паук Николай Ярославович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паук Николай Ярославович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

