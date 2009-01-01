  1. Главная
Студия современной стоматологии
2.8
Рейтинг

Студия современной стоматологии

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Пушкинская, 52
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Зенкова Марина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенкова Марина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Карташова Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карташова Ирина Сергеевна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
