  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Студия лазерной косметологии
Студия лазерной косметологии
4.3
Рейтинг

Студия лазерной косметологии

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 22
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лазерная и инъекционная косметология.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Дыбова Наталья Александровна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Дыбова Наталья Александровна

Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коростелева Юлия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коростелева Юлия Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голещихина Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голещихина Ирина Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ащеулова Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ащеулова Надежда Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Геращенко Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Геращенко Елена Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новоструева Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новоструева Ирина Ивановна

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 20 лет
Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники