Студия эстетической медицины
0.0
Рейтинг

Студия эстетической медицины

В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Некрасовская, 90
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Комплексное омоложение без хирургического вмешательства, отделение коррекции фигуры.

Врачи работающие в клинике
Дыбова Наталья Александровна
8.8
10
отзывов

Дыбова Наталья Александровна

Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Клепова Ольга Николаевна
6.6
2
отзыва

Клепова Ольга Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Коростелева Юлия Сергеевна
6.6
2
отзыва

Коростелева Юлия Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Баркар Ирина Сергеевна
6.3
1
отзыв

Баркар Ирина Сергеевна

Дерматолог, Физиотерапевт
Стаж 23 года
Хитрина Виктория Витальевна
6.3
1
отзыв

Хитрина Виктория Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Мазаева Татьяна Васильевна
6.0
0
отзывов

Мазаева Татьяна Васильевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Ащеулова Надежда Алексеевна
6.0
0
отзывов

Ащеулова Надежда Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Полубояринова Инна Витальевна
6.0
0
отзывов

Полубояринова Инна Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Кристаленко Светлана Борисовна
6.0
0
отзывов

Кристаленко Светлана Борисовна

Массажист
Стаж не указан
Ушаков Алексей Константинович
6.0
4
отзыва

Ушаков Алексей Константинович

Онколог
Стаж не указан
Мельник Эльвира Владимировна
6.0
0
отзывов

Мельник Эльвира Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Солодянкина Татьяна Николаевна
6.0
0
отзывов

Солодянкина Татьяна Николаевна

Онколог, Радиолог
Стаж 16 лет
Сылко Ольга Валерьевна
6.0
0
отзывов

Сылко Ольга Валерьевна

Массажист
Стаж не указан
