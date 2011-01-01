- Главная
Студия эстетической медицины
В клинике 13 врачей
Адреса
Информация
Комплексное омоложение без хирургического вмешательства, отделение коррекции фигуры.
Специалисты:
- Косметолог;
- Озонотерапевт;
- Физиотерапевт;
- Массажист;
- Визажист;
- Мануолог;
- Мастер маникюра.
Первичный прием (консультация) косметолога - 1000 руб. Есть бесплатный прием.
Подарочные сертификаты на любую сумму.
ООО "Студия эстетической медицины".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
