- Главная
- Все клиники
- Стомос
Стомос
В клинике 11 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.
ООО "Стомос".
Консультация - от 500 до 1000 руб.
Л041-01023-25/00343861
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей