  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стомос
Стомос
6.3
Рейтинг

Стомос

В клинике 11 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Некрасовская, 96
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бочарова Ольга Сергеевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Бочарова Ольга Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Луговой Вячеслав Викторович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Селиванова Александра Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Селиванова Александра Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Еремейчик Виктория Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремейчик Виктория Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Горская Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горская Виктория Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Андреева (Марченко) Екатерина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Андреева (Марченко) Екатерина Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Григорьева Мария Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Григорьева Мария Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Модженок Ксения Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Модженок Ксения Алексеевна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Стоматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники