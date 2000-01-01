- Главная
- Все клиники
- Стоматология на Каплунова
Стоматология на Каплунова
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Первичный осмотр - бесплатно. Запись на приём ведется круглосуточно - работает автоответчик.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре