Стоматологический кабинет
0.0
Рейтинг

Стоматологический кабинет

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Светланская, 33
ТД "Большой ГУМ", 4-й этаж, каб. 3
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Васецкий Юрий Валерьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
2
отзыва

Васецкий Юрий Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скипор Юлия Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Скипор Юлия Львовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

