- Главная
- Все клиники
- Стоматологический кабинет
Стоматологический кабинет
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Светланская, 33
ТД "Большой ГУМ", 4-й этаж, каб. 3
- +7 (902) 488 89 83
- +7 (914) 704 33 92, ортопед
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация - бесплатно.
Филиал находится в ТД "Большой ГУМ".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре