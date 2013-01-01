  1. Главная
Стоматологическая клиника доктора Сизикова
0.0
Рейтинг

Стоматологическая клиника доктора Сизикова

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 78Б
БЦ "Фрегат", 5-й этаж, оф. 503
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Профессиональная гигиена полости рта, лечение, протезирование.

Врачи работающие в клинике
Сизиков Виктор Витальевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сизиков Виктор Витальевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
