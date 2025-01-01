  1. Главная
Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг
7.8
Рейтинг

Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Дальзаводская, 27
оф. 18
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Ротенберг Екатерина Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ротенберг Екатерина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей

