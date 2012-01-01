  1. Главная
Стоматологическая клиника Доктора Неделяева
8.4
Рейтинг

Стоматологическая клиника Доктора Неделяева

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Острякова, 5Г
БЦ "На Первой речке", 9-й этаж. оф. 96
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Монькин Андрей Андреевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Монькин Андрей Андреевич

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

