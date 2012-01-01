- Главная
Стоматологическая клиника Доктора Неделяева
Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Консультация стоматолога 1000 руб.
Эстетическая стоматология:
- Люминиры;
- Профессиональное отбеливание зубов.
Профилактика:
- Профессиональная чистка зубов;
- Укрепление зубной эмали.
Лечение зубов и дёсен:
- Лечение и профилактика кариеса;
- Лечение корневых каналов;
- Лечение и профилактика заболеваний пародонта.
Протезирование:
- Безметалловая керамика;
- Керамика на основе диоксида циркония;
- Импланты.
Микропротезирование:
- Восстановление разрушенных зубов керамическими вкладками.
Филиал находится в БЦ "На Первой речке".
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
