Стоматологическая клиника доктора Безручко
0.0
Рейтинг

Стоматологическая клиника доктора Безручко

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Амурская, 26
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Безручко Алексей Александрович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Безручко Алексей Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арсеньева Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арсеньева Ольга Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 16 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

