- Главная
- Все клиники
- Стоматологическая клиника доктора Безручко
Стоматологическая клиника доктора Безручко
В клинике 3 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Первичный осмотр - бесплатно.
Услуги:
- Терапевтическая стоматология,
- Ортопедическая стоматология,
- Имплантология,
- Хирургическая стоматология,
- Эстетическая стоматология,
- Профессиональная гигиена полости рта.
Лицензия ЛО-25-01-002199.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Стоматологическая клиника доктора Безручко".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей