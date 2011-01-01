  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Эльтурион
Эльтурион
6.3
Рейтинг

Эльтурион

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Давыдова, 35
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ивахненко Алексей Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ивахненко Алексей Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Желдак Александр Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Желдак Александр Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зиновьева Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зиновьева Наталья Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анохина Татьяна Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анохина Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
Все клиники