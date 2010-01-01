Стом Лайн-М

Консультация - от 500 руб. Первичный осмотр с составлением плана лечения.

В клинике представлены все виды услуг, существующие на сегодняшний день в сфере стоматологии. Среди них:

Услуги эстетического направления: отбеливание "Zoom-2" (США), профессиональная гигиена, полировка и фторирование эмали, художественная реставрация, ортодонтическое и ортопедическое лечение;

Лечебные процедуры: лечение кариеса и его осложнений, лечение заболеваний пародонта и слизистых оболочек полости рта;

Услуги, направленные на восстановление функции жевательного аппарата: сплинт-терпия, протезирование и имплантология (система "3-i" (США)).

Лицензия ЛО-25-01-001509.

