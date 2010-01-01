  1. Главная
Стом Лайн-М
1.7
Рейтинг

Стом Лайн-М

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Стрельникова, 7
1-й этаж, оф. 105
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Квалифицированная помощь врачей высшей и первой категорий. Лечение, протезирование зубов, хирургия, имплантология, ортодонтия, отбеливание.

Врачи работающие в клинике
Бугай Марина Константиновна
6.8
Рейтинг
6.8 из 10
3
отзыва

Бугай Марина Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Колмакова Алина Александровна
6.3
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Колмакова Алина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 13 лет
Казакова Юлия Михайловна
6.0
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Казакова Юлия Михайловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Звягин Иван Васильевич
6.0
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Звягин Иван Васильевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Муравьев Александр Петрович
6.6
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Муравьев Александр Петрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
