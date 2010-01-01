- Главная
Стом Лайн-М
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Квалифицированная помощь врачей высшей и первой категорий. Лечение, протезирование зубов, хирургия, имплантология, ортодонтия, отбеливание.
Консультация - от 500 руб. Первичный осмотр с составлением плана лечения.
В клинике представлены все виды услуг, существующие на сегодняшний день в сфере стоматологии. Среди них:
- Услуги эстетического направления: отбеливание "Zoom-2" (США), профессиональная гигиена, полировка и фторирование эмали, художественная реставрация, ортодонтическое и ортопедическое лечение;
- Лечебные процедуры: лечение кариеса и его осложнений, лечение заболеваний пародонта и слизистых оболочек полости рта;
- Услуги, направленные на восстановление функции жевательного аппарата: сплинт-терпия, протезирование и имплантология (система "3-i" (США)).
Лицензия ЛО-25-01-001509.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Принимает детей
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре