СПИД-центр
5.9
Рейтинг

СПИД-центр

Государственная
В клинике 28 врачей
Адреса
ул. Борисенко, 50
c 8:30 до 16:15. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Врачи работающие в клинике
Суховей Вера Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Суховей Вера Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Жукович Нонна Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
3
отзыва

Жукович Нонна Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Петрова Зинаида Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Петрова Зинаида Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Скляр Лидия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Скляр Лидия Федоровна

Гепатолог, Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Гепатолог, Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Веретенова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Веретенова Галина Викторовна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Король Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Король Анна Алексеевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Сердцева Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Сердцева Елена Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Войтовская Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Войтовская Елена Юрьевна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шпортова Марина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Шпортова Марина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Алексеева Алла Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Алексеева Алла Владимировна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бондарь Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Бондарь Людмила Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Варавина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Варавина Елена Александровна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Елисеева Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Елисеева Виктория Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Ермолицкая Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Ермолицкая Светлана Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Какарека Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Какарека Александр Сергеевич

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кондрашова Юлия Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Кондрашова Юлия Леонидовна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Красильникова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Красильникова Елена Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кругляк Светлана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Кругляк Светлана Петровна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кудлаева Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Кудлаева Юлия Александровна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач второй категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач второй категории
Матвеева Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Матвеева Ирина Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Махно Екатерина Савельевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Махно Екатерина Савельевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Мирошниченко Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Мирошниченко Елена Ивановна

Зав. отделением, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нагорная Анна Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Нагорная Анна Вадимовна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Панферова Татьяна Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Панферова Татьяна Романовна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Родимова Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Родимова Оксана Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Скалий Ольга Артуровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Скалий Ольга Артуровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фролова Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Фролова Татьяна Дмитриевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Щербакова Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Щербакова Ирина Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
