Сона Плюс
1.8
Рейтинг

Сона Плюс

В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Пионерская, 1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Фирсова, 3
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Кравцова Людмила Александровна
9.3
11
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Захарова Наталья Евгеньевна
8.1
7
Стоматолог-гигиенист
Стаж 28 лет
Астахова Анастасия Юрьевна
7.7
6
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Крюков Кирилл Игоревич
7.5
7
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Цыганкова Алина Владимировна
7.4
5
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Кузнецов Алексей Юрьевич
6.9
4
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год
Принимает детей
Калашников Дмитрий Алексеевич
6.6
2
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Толмачева Татьяна Андреевна
6.6
2
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Шепко Наталья Викторовна
6.1
4
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Мялик Алёна Алексеевна
6.0
0
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Ларионова Диана Борисовна
6.0
0
Главный врач
Стаж 32 года
Малькова Инна Викторовна
6.0
0
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Замышляев Игорь Валерьевич
6.0
0
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
