- Главная
- Все клиники
- Сона Плюс
Сона Плюс
В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Пионерская, 1
ул. Фирсова, 3
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация в клинике (Ортопед, ортодонт, хирург) - 1600 рублей.
Первичный осмотр в клинике (Терапевт) - 1300 руб.
Детский доктор - 1300 руб.
В клинике есть услуги: лечение зубов под наркозом, компьютерная томография зубов.
Лицензия ЛО-25-01-001959 - ул. Пионерская.
Лицензия ЛО -25-01-005100 от 10.12.2020 - ул. Фирсова.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 21 год
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре