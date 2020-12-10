Консультация в клинике (Ортопед, ортодонт, хирург) - 1600 рублей.

Первичный осмотр в клинике (Терапевт) - 1300 руб.

Детский доктор - 1300 руб.

В клинике есть услуги: лечение зубов под наркозом, компьютерная томография зубов.

Лицензия ЛО-25-01-001959 - ул. Пионерская.

Лицензия ЛО -25-01-005100 от 10.12.2020 - ул. Фирсова.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.