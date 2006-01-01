- Главная
Сона
В клинике 9 врачей
Адреса
Информация
Первичный осмотр - 500 руб.
Услуги:
- Детская стоматология: профилактика кариеса с раннего возраста (фторирование, реминерализация, герметизация фиссур); лечение молочных зубов современными методиками; цветные пломбы Twinky Star (Твинки Стар);
- Имплантация: импланты от ведущих производителей; восстановление костной ткани; одномоментная имплантация;
- Терапевтическое лечение: лечение кариеса, пульпита, периодонтита; эстетическая реставрация, восстановление разрушенных зубов; лечение "проблемных" зубов;
- Хирургическое лечение: все виды местной анестезии; атравматичное удаление зубов; пластика уздечек;
- Ортодонтия: ранняя диагностика, профилактика и лечение нарушений прикуса; исправление прикуса у детей и взрослых; все виды брекет-систем, съемные аппараты;
- Ортопедия;
- Протезирование: безметалловые (диоксид циркония), металлокерамические коронки; виниры, вкладки; съемные протезы: бюгельные, пластиночные; условно-съемные протезы на имплантах;
- Профилактика и гигиена: профессиональная чистка зубов, лечение пародонтита - современные щадящие методики; аппарат "Вектор"; отбеливание зубов ZOOM 4;
- Рентгенография: все виды рентгенологических исследований; визиография – прицельные снимки; ортопантомограмма; 3D компьютерная томография.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Стаж 10 лет
Записаться в регистратуре
Стаж 18 лет
Записаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач первой категории
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет
Записаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Записаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Записаться в регистратуре
Стаж 22 года
Записаться в регистратуре
Стаж 42 года
Записаться в регистратуре