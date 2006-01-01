  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Сона
Сона
0.0
Рейтинг

Сона

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Русская, 17
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Артимович Александр Андреевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Афутин Александр Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афутин Александр Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федосеенко Светлана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Федосеенко Светлана Владимировна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калиниченко Надежда Андреевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калиниченко Надежда Андреевна

Стоматолог, Главный врач
Стаж 49 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Главный врач
Стаж 49 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Романова Ольга Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Романова Ольга Николаевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казакова Ольга Аркадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакова Ольга Аркадиевна

Зубной врач
Стаж 16 лет
Зубной врач
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слонская Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слонская Наталья Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стадник Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стадник Татьяна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучеренко Надежда Николаевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кучеренко Надежда Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
Все клиники