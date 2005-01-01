- Главная
- Все клиники
- Smile
Smile
В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 15
1-й этаж
- +7 (423) 251 05 09
- +7 (423) 241 11 52
- +7 (423) 253 78 87, детское отделение
пр-т 100-летия Владивостока, 100
1-й этаж
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Весь спектр стоматологических услуг: хирургия, имплантология, парадонтология, лечение зубов, ортопедическое лечение. На базе клиники имеется своя зуботехническая лаборатория, рентгенодиагностика.
Первичный прием - 500 рублей.
ООО "Смайл-Л".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре