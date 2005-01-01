  1. Главная
Smile
1.6
Рейтинг

Smile

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 15
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т 100-летия Владивостока, 100
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Весь спектр стоматологических услуг: хирургия, имплантология, парадонтология, лечение зубов, ортопедическое лечение. На базе клиники имеется своя зуботехническая лаборатория, рентгенодиагностика.

Врачи работающие в клинике
Коновалов Александр Евгеньевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Коновалов Александр Евгеньевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оленич Елизавета Витальевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Оленич Елизавета Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грибановская Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибановская Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синяев Иван Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синяев Иван Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Алена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Алена Андреевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никулин Юрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулин Юрий Валентинович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кутанова Дарья Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кутанова Дарья Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

