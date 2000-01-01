  1. Главная
Сиветта
0.0
Рейтинг

Сиветта

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Черемуховая, 5
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Семешина Ольга Владимировна
6.9
3
отзыва

Семешина Ольга Владимировна

Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

