Сити Мед
0.0
Рейтинг

Сити Мед

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Красного Знамени, 65Г
2-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Вертепа Александр Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Вертепа Александр Сергеевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

