Сервис Дентал
5.9
Рейтинг

Сервис Дентал

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Калинина, 49
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Марины Расковой, 2А
1-й этаж, оф. 5
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение, протезирование зубов. Профессиональная гигиена полости рта.

Врачи работающие в клинике
Чередниченко Любовь Сергеевна
6.0
0
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 14 лет
Яшина Инна Валерьевна
6.0
0
Стоматолог
Стаж 31 год
Гейман Эльвира Викторовна
6.0
0
Стоматолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Белозёрова Людмила Викторовна
6.0
0
Стоматолог
Стаж 31 год
