Сервис Дентал
В клинике 4 врача
Адреса
ул. Калинина, 49
ул. Марины Расковой, 2А
1-й этаж, оф. 5
Информация
Лечение, протезирование зубов. Профессиональная гигиена полости рта.
Первичный осмотр - бесплатно.
Лицензия ЛО-25-01-001710.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Сервис Дентал".
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Принимает детей
Принимает детей