Семирамида
В клинике 1 врач
Адреса
Восстановительная медицина, массаж. Ортопед и остеопат для взрослых и детей. Стоун-терапия (лечение камнями). Массаж взрослых и детей до года. Парафинотерапия при плосковальгусных стопах, Х-образная и О-образная деформация нижних конечностей. Лечение при остеохондрозе. Педиатр.
Приём ортопеда - 1500 руб.
Приём детского остеопата - 1500 руб.
Приём взрослого остеопата - 2800 руб.
Принимает Довбенко Екатерина Александровна.
Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год
Принимает детей
Доступен вызов на дом