Семирамида
5.8
Рейтинг

Семирамида

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Партизанский, 58
оф. 416
c 15:30 до 21:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Информация

Восстановительная медицина, массаж. Ортопед и остеопат для взрослых и детей. Стоун-терапия (лечение камнями). Массаж взрослых и детей до года. Парафинотерапия при плосковальгусных стопах, Х-образная и О-образная деформация нижних конечностей. Лечение при остеохондрозе. Педиатр.

Врачи работающие в клинике
Довбенко Екатерина Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
82
отзыва

Довбенко Екатерина Александровна

Остеопат, Педиатр, Травматолог-ортопед, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 21 год
Остеопат, Педиатр, Травматолог-ортопед, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

