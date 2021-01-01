- Главная
Scoliologic
Компания занимается реабилитацией пациентов ортопедического профиля любого возраста.
Прием осуществляется по предварительной записи.
Scoliologic.ru – связь науки и современных технологий производства ортопедических изделий.
Направления деятельности:
-
Комплексное лечение сколиозов: корсеты Шено, специализированная гимнастика Шрот и SEAS;
-
Ортопедическая реабилитация после компрессионных переломов позвоночника;
-
Ортопедическая помощь при ДЦП и других заболеваниях нервной системы;
-
Производство индивидуальных туторов и аппаратов, SWASH, аппаратов с двойным следом и т.д..
Являемся членами мировых научных сообществ, принимаем участие в научных исследованиях, проводим обучающие семинары и международные конференции. В производство внедряем новейшие технологии и материалы, инновационные методы и оборудование.