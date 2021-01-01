  1. Главная
Scoliologic
0.0
Рейтинг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Авроровская, 30
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Компания занимается реабилитацией пациентов ортопедического профиля любого возраста.

Врачи работающие в клинике
Леин Григорий Аркадьевич
1
отзыв

Леин Григорий Аркадьевич

Травматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
