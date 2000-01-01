- Главная
- Все клиники
- Счастливое материнство
Счастливое материнство
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Женская консультация при краевом роддоме.
Стоимость первичного приема - 2000 руб., повторного - 1400 руб.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре