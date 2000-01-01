  1. Главная
Счастливое материнство
1.2
Рейтинг

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Пологая, 21А
c 8:00 до 15:45. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Женская консультация при краевом роддоме.

Врачи работающие в клинике
Погорелова Татьяна Леонидовна
6.9
Рейтинг
3
отзыва

Болдыжова Лариса Григорьевна
6.6
Рейтинг
2
отзыва

