Санас
7.3
Рейтинг

Санас

В клинике 82 врача
Адреса
Мед. центр, главный офис
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:30 до 17:30. Сейчас закрыто
Тест на коронавирусную инфекцию
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Русская, 76
Здание Советского ЗАГСа
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Травмпункт
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 2
Информация

Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.

Врачи работающие в клинике
Степанов Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Степанов Евгений Викторович

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж не указан
Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж не указан
Записаться на приём
Молчан Илья Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Илья Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 18 лет
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Гаврилова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Юлия Константиновна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бахтинов Максим Михайлович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
81
отзыв

Бахтинов Максим Михайлович

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Краснобаев Андрей Евгеньевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Краснобаев Андрей Евгеньевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жилина Ирина Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Жилина Ирина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 43 года
УЗИ-специалист
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
32
отзыва

Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 30 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кормщиков Юрий Валентинович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Кормщиков Юрий Валентинович

Уролог-андролог
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кудренко Елена Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Кудренко Елена Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боровская Наталья Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Боровская Наталья Александровна

Гастроэнтеролог, Инфекционист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Инфекционист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Заяц Татьяна Альбертовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Заяц Татьяна Альбертовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуменюк Дмитрий Борисович
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Гуменюк Дмитрий Борисович

Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 26 лет
Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чочия Светлана Викторовна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Чочия Светлана Викторовна

Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стрелец Юлия Николаевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Стрелец Юлия Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Петракова Марина Юрьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петракова Марина Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ничипуренко Юлия Анатольевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ничипуренко Юлия Анатольевна

Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пронягин Сергей Викторович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Пронягин Сергей Викторович

Андролог, Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Андролог, Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ступин Александр Викторович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ступин Александр Викторович

Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Житинёва Татьяна Николаевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Житинёва Татьяна Николаевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Набокова Ольга Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Набокова Ольга Владимировна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лоскутов Алексей Евгеньевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карьева Валерия Викторовна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Карьева Валерия Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчаренко Алексей Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Овчаренко Алексей Викторович

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кондратовский Павел Максимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 24 года
Гематолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Невмержицкая Ирина Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Невмержицкая Ирина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максименко Наталья Васильевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Максименко Наталья Васильевна

Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Эльвира Николаевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ким Эльвира Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галкина Антонина Васильевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Галкина Антонина Васильевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Наталия Николаевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Смирнова Наталия Николаевна

Терапевт
Стаж 24 года
Терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковенко Надежда Николаевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Яковенко Надежда Николаевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стужин Сергей Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бажутина Елена Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бажутина Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Эндокринолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Эндокринолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куликова Елена Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Куликова Елена Николаевна

Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жакина Татьяна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жакина Татьяна Николаевна

Гинеколог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петрищев Александр Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Петрищев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бобков Андрей Вадимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бобков Андрей Вадимович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергеева Татьяна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сергеева Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самойленко Елена Витальевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Самойленко Елена Витальевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ананьев Александр Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ананьев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колобова Людмила Ивановна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Колобова Людмила Ивановна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нецветаева Анна Владиславовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Нецветаева Анна Владиславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Климов Максим Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Климов Максим Александрович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абарок Евгения Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абарок Евгения Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белова Наталья Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белова Наталья Алексеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 8 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смольников Вячеслав Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Смольников Вячеслав Александрович

Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Бондарева Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарева Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шалаева Анна Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шалаева Анна Константиновна

Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Анна Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кузнецова Анна Витальевна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 27 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гаврилов Александр Альбертович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаврилов Александр Альбертович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яценко Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яценко Светлана Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полунина Олеся Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полунина Олеся Викторовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулагин Вячеслав Николаевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулагин Вячеслав Николаевич

Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 21 год
Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куценко Елена Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Куценко Елена Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маринченко Игорь Алексеевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Маринченко Игорь Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солодовников Виталий Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодовников Виталий Викторович

Нейрохирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Любарская Ольга Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Любарская Ольга Антоновна

Ревматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Елена Геннадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Елена Геннадиевна

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навджавонова Наргис Оламджоновна

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максимчук Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимчук Оксана Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батюкова Вера Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батюкова Вера Евгеньевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильичева Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильичева Лариса Александровна

Кардиолог
Стаж 27 лет
Кардиолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обухова Лариса Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обухова Лариса Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Марина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Марина Валентиновна

Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глухарева Анастасия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухарева Анастасия Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никонова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Никонова Александра Михайловна

Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Канищева Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канищева Елена Степановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисенко Артур Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Артур Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Любовь Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Филатова Маргарита Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филатова Маргарита Юрьевна

Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 35 лет
Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грабовская Мария Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грабовская Мария Станиславовна

Пульмонолог
Стаж 9 лет
Пульмонолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казанцева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Елена Анатольевна

Стоматолог
Стаж 34 года / Врач второй категории
Стоматолог
Стаж 34 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрамова Евгения Игоревна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абрамова Евгения Игоревна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Невежкин Денис Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невежкин Денис Александрович

Травматолог-ортопед, Травматолог
Стаж 7 лет
Травматолог-ортопед, Травматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лаптева Светлана Ивановна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лаптева Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кательников Артем Валерьевич
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Кательников Артем Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Славин Алексей Геннадьевич
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Славин Алексей Геннадьевич

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зарипова Оксана Георгиевна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Зарипова Оксана Георгиевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коломиец Елена Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коломиец Елена Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арекина Екатерина Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Арекина Екатерина Юрьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Юрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пономаренко Юрий Владимирович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Свидерская Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свидерская Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

