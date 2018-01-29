- Главная
- Все клиники
- Санас
Санас
- +7 (423) 260 60 60 , многоканальный
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
Медицинский Центр "САНАС" открылся во Владивостоке в 1992 году. На сегодняшний день это сеть многопрофильных клиник, в которой работают опытные врачи разных специализаций. Учреждение оснащено высокотехнологичным диагностическим оборудованием, а специалисты проводят лечение в соответствии с мировыми стандартами.
Каждый год персонал проходит курсы повышения квалификации в различных городах России, на научных базах и за границей.
Сайт Медицинского Центра предлагает онлайн-запись на прием к любому специалисту. Если требуется полное обследование организма, его проведет высококвалифицированный терапевт, совместно с узкими специалистами различных направлений.
К услугам пациентов доступно:
- сдача лабораторных анализов всех видов;
- комплексное лечение у первоклассных специалистов;
- УЗИ, ФГДС и другие формы высокоточной диагностики;
- Прохождение медкомиссий и получение справок;
- Приём психолога и нарколога для медкомиссий.
В Медицинском Центре "САНАС" предоставляются услуги детям. При наличии заболевания позвоночника, можно посетить мануального терапевта, массажиста. В раннем возрасте часто отмечается развитие аллергии. В этом случае необходимо обратится к аллергологу, который назначит соответствующее лечение. В центре работают следующие детские специалисты:
- гинеколог;
- дерматолог;
- невролог;
- лор;
- уролог.
Для детей до одного года проводится процедура нейросонография.
Для женщин доступны услуги гинекологического кабинета, где можно пройти профилактическое обследование и начать оперативное лечение. Прием ведет опытный врач-гинеколог и гинеколог-эндокринолог. На базе Медицинского Центра основан также специализированный центр мужского здоровья.
Работают специалисты с большим опытом работы – аллерголог, андролог, гастроэнтеролог, гинеколог, иммунолог, невролог, нейрохирург и другие врачи.
Центр также предоставляет возможность воспользоваться уникальными технологиями, такими, как:
- плазмолифтинг в гинекологии, неврологии и косметологии;
- комплексная профилактика заболеваний;
- ботулинотерапия в косметологии и лечение гипергидроза;
- гирудотерапия (лечение пиявками) и иглорефлексотерапия;
- подологический кабинет;
- удаление родинок и бородавок различными современными методиками;
- гистероскопия и другие малые (малоинвазивные) операции.
В 2018 году открыл свои двери травмпункт "САНАС" (оказание экстренной помощи, цифровая рентгенодиагностика, физиотерапия).
Для постоянных клиентов предоставляются скидки на обследования и лечение. Официальный сайт Медицинского Центра "САНАС" во Владивостоке содержит полную информацию о стоимости предоставляемых услуг.
ООО "Прибой".
ООО МЦ "Санас".
Лицензия ЛО-25-01-004287 от 29.01.2018 г.
Лучшая многопрофильная клиника августа 2020 года по мнению пользователей VL.ru.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.