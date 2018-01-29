Медицинский Центр "САНАС" открылся во Владивостоке в 1992 году. На сегодняшний день это сеть многопрофильных клиник, в которой работают опытные врачи разных специализаций. Учреждение оснащено высокотехнологичным диагностическим оборудованием, а специалисты проводят лечение в соответствии с мировыми стандартами.

Каждый год персонал проходит курсы повышения квалификации в различных городах России, на научных базах и за границей.

Сайт Медицинского Центра предлагает онлайн-запись на прием к любому специалисту. Если требуется полное обследование организма, его проведет высококвалифицированный терапевт, совместно с узкими специалистами различных направлений.

К услугам пациентов доступно:

сдача лабораторных анализов всех видов;

комплексное лечение у первоклассных специалистов;

УЗИ, ФГДС и другие формы высокоточной диагностики;

Прохождение медкомиссий и получение справок;

Приём психолога и нарколога для медкомиссий.

В Медицинском Центре "САНАС" предоставляются услуги детям. При наличии заболевания позвоночника, можно посетить мануального терапевта, массажиста. В раннем возрасте часто отмечается развитие аллергии. В этом случае необходимо обратится к аллергологу, который назначит соответствующее лечение. В центре работают следующие детские специалисты:

гинеколог;

дерматолог;

невролог;

лор;

уролог.

Для детей до одного года проводится процедура нейросонография.

Для женщин доступны услуги гинекологического кабинета, где можно пройти профилактическое обследование и начать оперативное лечение. Прием ведет опытный врач-гинеколог и гинеколог-эндокринолог. На базе Медицинского Центра основан также специализированный центр мужского здоровья.

Работают специалисты с большим опытом работы – аллерголог, андролог, гастроэнтеролог, гинеколог, иммунолог, невролог, нейрохирург и другие врачи.

Центр также предоставляет возможность воспользоваться уникальными технологиями, такими, как:

плазмолифтинг в гинекологии, неврологии и косметологии;

комплексная профилактика заболеваний;

ботулинотерапия в косметологии и лечение гипергидроза;

гирудотерапия (лечение пиявками) и иглорефлексотерапия;

подологический кабинет;

удаление родинок и бородавок различными современными методиками;

гистероскопия и другие малые (малоинвазивные) операции.

В 2018 году открыл свои двери травмпункт "САНАС" (оказание экстренной помощи, цифровая рентгенодиагностика, физиотерапия).

Для постоянных клиентов предоставляются скидки на обследования и лечение. Официальный сайт Медицинского Центра "САНАС" во Владивостоке содержит полную информацию о стоимости предоставляемых услуг.

ООО "Прибой".

ООО МЦ "Санас".

Лицензия ЛО-25-01-004287 от 29.01.2018 г.

Лучшая многопрофильная клиника августа 2020 года по мнению пользователей VL.ru.

