- Главная
- Все клиники
- Самсон
Самсон
В клинике 6 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение и протезирование зубов.
Муниципальное Унитарное Предприятие Стоматологическая клиника "Самсон".
Первичный осмотр - 250 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000525.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре