  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Самсон
Самсон
0.0
Рейтинг

Самсон

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Давыдова, 3
1-й этаж
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение и протезирование зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Браилова Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Браилова Татьяна Владимировна

Стоматолог
Стаж 39 лет
Стоматолог
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дегтярь Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дегтярь Олеся Александровна

Стоматолог
Стаж 24 года
Стоматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанюк Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанюк Наталья Анатольевна

Стоматолог
Стаж 40 лет
Стоматолог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абаев Борис Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абаев Борис Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники