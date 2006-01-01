  1. Главная
Сали-ота
5.8
Рейтинг

Сали-ота

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Спортивная, 2
1-й этаж, оф. 4
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Стоматологический комплекс: лечение, удаление зубов, протезирование, гигиена полости рта.

Врачи работающие в клинике
Идрисова Наталья Салиевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Идрисова Наталья Салиевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
