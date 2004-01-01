  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Роддом краевой клинической больницы №1
Роддом краевой клинической больницы №1
6.7
Рейтинг

Роддом краевой клинической больницы №1

Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Пологая, 21Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Приемное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 16:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Гинекологическое отделение
ул. Пологая, 21А
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Болмат Ольга Владимировна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Болмат Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ширковец Алеся Викторовна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ширковец Алеся Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кальнева Оксана Валерьевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Кальнева Оксана Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вистунова Тамара Максимовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Вистунова Тамара Максимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назаренко Альбина Борисовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Назаренко Альбина Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Протасевич Ольга Ивановна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Протасевич Ольга Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андрющенко Сергей Александрович
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Андрющенко Сергей Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Болдыжова Лариса Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Болдыжова Лариса Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котикова Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Котикова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нефедова Елена Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нефедова Елена Романовна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Варченко Елена Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Варченко Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абдуллаева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдуллаева Елена Сергеевна

Неонатолог
Стаж 14 лет
Неонатолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сапунова Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапунова Людмила Васильевна

Неонатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клименко Виктория Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Виктория Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Самченко Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самченко Юлия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иваница Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваница Анна Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники