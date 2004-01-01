- Главная
- Все клиники
- Роддом краевой клинической больницы №1
Роддом краевой клинической больницы №1
Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Пологая, 21Б
- +7 (423) 240 18 82, приемное отделение
- +7 (423) 240 06 16, акушерское обсервационное отделение
- +7 (423) 240 08 84, акушерское отделение патологии беременности
Гинекологическое отделение
ул. Пологая, 21А
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Женская консультация при учреждении "Счастливое материнство".
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре