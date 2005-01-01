  1. Главная
РЖД-Медицина
4.3
Рейтинг

РЖД-Медицина

В клинике 43 врача
Адреса
Поликлиника №1
ул. Круговая 2-я, 10А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Больница
ул. Верхнепортовая, 25
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Поликлиническое обслуживание взрослого населения – представленность специалистов узкой направленности. Стационарное обслуживание взрослого населения, плановая госпитализация. Все виды диагностики. Прохождение медицинских комиссий

Врачи работающие в клинике
Вольных Игорь Юрьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Вольных Игорь Юрьевич

Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Князева Эльвира Борисовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голодная Ольга Николаевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Голодная Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сарычев Владимир Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сарычев Владимир Александрович

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якунин Андрей Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Якунин Андрей Сергеевич

Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шитихин Кирилл Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глаз Наталья Георгиевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Глаз Наталья Георгиевна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Улайси Дмитрий Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Улайси Дмитрий Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русакова Надежда Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Русакова Надежда Александровна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Екатерина Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Морозова Екатерина Владимировна

Гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ожегова Дарья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ожегова Дарья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малова Татьяна Анатольевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малова Татьяна Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новохатний Федор Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Новохатний Федор Николаевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беспрозванный Богдан Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Беспрозванный Богдан Александрович

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 17 лет
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соложонкова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соложонкова Анна Петровна

Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крапивная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крапивная Ольга Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волошенко Ольга Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Волошенко Ольга Анатольевна

Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шахно Ольга Петровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шахно Ольга Петровна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бекметова Алена Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бекметова Алена Сергеевна

Уролог
Стаж 20 лет
Уролог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лозицкая Валентина Генриховна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лозицкая Валентина Генриховна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 40 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саковская Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саковская Анастасия Владимировна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куксова Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куксова Светлана Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчинникова Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Анна Ивановна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Резниченко Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Анна Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дарьина Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дарьина Юлия Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Геращенко Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Геращенко Наталья Александровна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Полина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Полина Владимировна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воробьева Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Наталья Владимировна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлов Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлов Андрей Сергеевич

Онколог, Хирург
Стаж не указан
Онколог, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симонян Виктория Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симонян Виктория Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дух Антон Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дух Антон Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Медведева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Ирина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевчук Нина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Нина Федоровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Комаха Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаха Марина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шейко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шейко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 32 года
Терапевт
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лузина Дария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лузина Дария Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белоусова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоусова Елена Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермоленко Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермоленко Людмила Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гарцман Татьяна Юрьевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гарцман Татьяна Юрьевна

Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лавренюк Владимир Валерьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лавренюк Владимир Валерьевич

Пульмонолог
Стаж 10 лет
Пульмонолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Багирова Дарья Маликовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Багирова Дарья Маликовна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Казаков Олег Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казаков Олег Александрович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

