- +7 (423) 245 09 22, колл-центр
- +7 (423) 239 55 05, платные услуги/ДМС
Многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Поликлиническое обслуживание взрослого населения – представленность специалистов узкой направленности. Стационарное обслуживание взрослого населения, плановая госпитализация. Все виды диагностики. Прохождение медицинских комиссий
Больница осуществляет следующие виды деятельности:
- оказание медицинской помощи взрослому населению;
- госпитализация лиц, нуждающихся в стационарном лечении с предварительным максимальным обследованием больных;
- оказание квалифицированной и специализированной помощи в стационарных подразделениях;
- восстановительное лечение больных с патологией сердечно - сосудистой системы, с последствиями нарушений головного кровообращения, с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата;
- проведение всех видов профилактических осмотров;
- экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности больных, выдача и продление листков нетрудоспособности, составление трудовых рекомендаций, отбор на санаторно-курортное лечение;
- проведение всех видов диагностических мероприятий.
Поликлиника является старейшим лечебным учреждением в городе Владивостоке. Поликлиника укомплектована современным диагностическим оборудованием.
Услуги: УЗИ, МРТ, КТ, ЭКГ, лаборатория (в том числе ПЦР).
Медкомиссия (на права, на трудоустройство, сан. книжка, иностранным гражданам).
Частное Учреждение Здравоохранения "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" Города Владивосток".