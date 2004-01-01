  1. Главная
Centera
6.9
Рейтинг

Centera

В клинике 5 врачей
Адреса
пр-т Острякова, 8
2-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Го Денис Тонкюевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Го Денис Тонкюевич

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калашников Дмитрий Алексеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калашников Дмитрий Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горелова Анна Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горелова Анна Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 22 года
Стоматолог-гигиенист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Черненко Анна Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черненко Анна Романовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

