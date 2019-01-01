  1. Главная
Радуга звуков
4.3
Рейтинг

Радуга звуков

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 76
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Фастовская, 2
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Компания предоставляет услуги по слухопротезированию. Подбор и настройка цифровых и аналоговых внутриушных и заушных слуховых аппаратов.

Врачи работающие в клинике
Макарычева Виктория Ивановна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Макарычева Виктория Ивановна

Сурдоакустик
Стаж 8 лет
