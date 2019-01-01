- Главная
Радуга звуков
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 76
Владивосток, ул. Фастовская, 2
Информация
Компания предоставляет услуги по слухопротезированию. Подбор и настройка цифровых и аналоговых внутриушных и заушных слуховых аппаратов.
Оказываемые услуги:
- приём по электронному сертификату ФСС,
- аудиометрия,
- детское слухопротезирование,
- индивидуальная настройка и подбор слухового аппарата,
- настройка, диагностика и ремонт слуховых аппаратов,
- приемы по выходным,
- сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание слуховых аппаратов,
- бесплатная услуга пробного ношения,
- изготовление берушей для защиты слуха по индивидуальным слепкам,
- бесплатный приём при покупке слухового аппарата,
- 0% рассрочка.
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
