Главное направление работы центра "Рацио"– это нейропсихологическая помощь детям.

В центр можно обращаться, если ребенок:

Несобран и неусидчив,

Невнимателен, отвлекается, быстро устаёт,

Медлителен или излишне активен,

Плохо усваивает учебный материал или страдают учебные навыки (письмо, чтение, счёт),

Тревожен, неуверенный, эмоционально неустойчив, агрессивный,

Испытывает трудности в общении со сверстниками,

Не хочет ходить в школу.

Инвалидам предоставляется скидка 10%.

