- Главная
- Все клиники
- Рацио
Рацио
В клинике 3 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Центр нейропсихологии. Адаптация к школе, подготовка к школе, помощь в выборе будущей профессии. Детская нейропсихология. Психодиагностика и терапия для взрослых. Проведение электроэнцефалографического обследования. Тренинги с биологической обратной связью (БОС).
Главное направление работы центра "Рацио"– это нейропсихологическая помощь детям.
В центр можно обращаться, если ребенок:
- Несобран и неусидчив,
- Невнимателен, отвлекается, быстро устаёт,
- Медлителен или излишне активен,
- Плохо усваивает учебный материал или страдают учебные навыки (письмо, чтение, счёт),
- Тревожен, неуверенный, эмоционально неустойчив, агрессивный,
- Испытывает трудности в общении со сверстниками,
- Не хочет ходить в школу.
Инвалидам предоставляется скидка 10%.
ИП Марохин В. А.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей