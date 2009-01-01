  1. Главная
Рацио
0.0
Рейтинг

Рацио

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Комсомольская, 25Б
оф. 150
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Центр нейропсихологии. Адаптация к школе, подготовка к школе, помощь в выборе будущей профессии. Детская нейропсихология. Психодиагностика и терапия для взрослых. Проведение электроэнцефалографического обследования. Тренинги с биологической обратной связью (БОС).

Врачи работающие в клинике
Андрюшка Евгения Альбертовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Андрюшка Евгения Альбертовна

Клинический психолог
Стаж 14 лет
Клинический психолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Малькевич Евгения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькевич Евгения Михайловна

Клинический психолог
Стаж 16 лет
Клинический психолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бизяева Алиса Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бизяева Алиса Дмитриевна

Клинический психолог
Стаж 10 лет
Клинический психолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

