Психотерапевт Биккель М. В.
5.9
Рейтинг

Психотерапевт Биккель М. В.

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Красного Знамени, 10
6-й этаж, каб. 614
c 15:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Оказание психотерапевтической помощи.

Врачи работающие в клинике
Биккель Михаил Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
20
отзывов

Биккель Михаил Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом

