Психолог Крошко Анастасия Максимовна
Психолог Крошко Анастасия Максимовна

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Бородинская, 14 стр. 2
c 11:00 до 19:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Индивидуальные и семейные консультации. Психологическая помощь населению. Гарантия полной конфиденциальности.

Врачи работающие в клинике
Крошко Анастасия Максимовна
Крошко Анастасия Максимовна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Принимает детей

