Психолог Крошко Анастасия Максимовна
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Бородинская, 14 стр. 2
Информация
Индивидуальные и семейные консультации. Психологическая помощь населению. Гарантия полной конфиденциальности.
Помощь в решении психологических проблем, например:
- неуверенность в себе и проблемы самооценки;
- проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми;
- страхи и тревога;
- трудности в принятии решений;
- любовная зависимость;
- нежелательные эмоциональные состояния;
- стресс и профессиональные проблемы;
- семейные конфликты;
- трудности в сексуальной сфере;
- одиночество, поиск партнера.
Перечень ситуаций не ограничивается данным списком. Индивидуальный подход к каждому человеку. Гарантия полной конфиденциальности.
В работе используются методы и техники различных направлений психологии, таких как: гештальт-терапия, позитивная динамическая психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, песочная терапия и др.
ИП Козлов Д. Ф.
