ProЗдоровье
9.6
Рейтинг

ProЗдоровье

В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Некрасовская, 90
ЖК "Армада"
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Майора Филипова, 11 кор. 2
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Остеопатия. Мануальная терапия. Лечебный, лимфодренажный массаж, детский массаж. Биоэнергомассаж "Феникс". Рефлексотерапия. Клиническая психология, психокинезиология. Индивидуальные занятия по АФК, пилатесу, йоге. Невролог. Терапевт. Эндокринолог. Педиатр. Гомеопат. Диетолог-нутрициолог.

Врачи работающие в клинике
Шевченко Оксана Анатольевна
10
20
отзывов

Шевченко Оксана Анатольевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 30 лет
Принимает детей
Федченко Вера Алексеевна
9.3
11
отзывов

Федченко Вера Алексеевна

Остеопат, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Остеопат, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Родионова Ольга Валерьевна
9.0
11
отзывов

Родионова Ольга Валерьевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 33 года
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 33 года
Принимает детей
Краснопеев Константин Константинович
8.7
9
отзывов

Краснопеев Константин Константинович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Принимает детей
Яковлева Марина Анатольевна
8.5
9
отзывов

Яковлева Марина Анатольевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 24 года / Врач второй категории
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 24 года / Врач второй категории
Принимает детей
Хасина Мария Юрьевна
8.0
9
отзывов

Хасина Мария Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Ким Игорь Климентович
8.0
12
отзывов

Ким Игорь Климентович

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 21 год
Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 21 год
Принимает детей
Лазовская Ольга Леонидовна
6.9
3
отзыва

Лазовская Ольга Леонидовна

Врач ЛФК
Стаж 8 лет
Врач ЛФК
Стаж 8 лет
Принимает детей
Арвиндер Паул Сингх
6.6
2
отзыва

Арвиндер Паул Сингх

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Наркевич Александр Борисович
6.3
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог, Иглорефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Бронникова Екатерина Анатольевна
6.3
1
отзыв

Бронникова Екатерина Анатольевна

Массажист
Стаж 7 лет
Массажист
Стаж 7 лет
Петрова Елена Валерьевна
6.3
1
отзыв

Петрова Елена Валерьевна

Массажист
Стаж 8 лет
Массажист
Стаж 8 лет
Ревякина Ольга Александровна
6.0
0
отзывов

Ревякина Ольга Александровна

Массажист, Клинический психолог
Стаж не указан
Массажист, Клинический психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Ромахина Светлана Викторовна
6.0
0
отзывов

Ромахина Светлана Викторовна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Вахнина Ольга Владимировна
6.0
0
отзывов

Вахнина Ольга Владимировна

Психолог
Стаж 16 лет
Психолог
Стаж 16 лет
Принимает детей
Калиниченко Александр Викторович
6.0
0
отзывов

Калиниченко Александр Викторович

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Чеботарев Александр Анатольевич
6.0
0
отзывов

Чеботарев Александр Анатольевич

Массажист
Стаж 9 лет
Массажист
Стаж 9 лет
Видякина Светлана Викторовна
6.0
0
отзывов

Видякина Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Дега Ирина Евгеньевна
5.8
1
отзыв

Дега Ирина Евгеньевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
5.3
8
отзывов

Раздай-Бедина Татьяна Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей

